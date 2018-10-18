Сумские армрестлеры продолжают феерить на чемпионате Украины Сегодня, 5 апреля, в Одессе продолжился чемпионат Украины по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов и инвалидов.

Во второй день Богдан Клименко завоевал 2-ое место до 70 кг на правой руке (юниорі до 21 года), Ростислав Литовцев – 3-е место свыше 65 кг на правой (юноши до 15 лет), Евгений Литиовцев стал чемпионом в категории мастерс до 100 на левой.