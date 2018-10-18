Сумские армрестлеры продолжают феерить на чемпионате Украины

Во второй день Богдан Клименко завоевал 2-ое место до 70 кг на правой руке (юниорі до 21 года), Ростислав Литовцев – 3-е место свыше 65 кг на правой (юноши до 15 лет), Евгений Литиовцев стал чемпионом в категории мастерс до 100 на левой.
Сегодня, 4 апреля, в Одессе стартовал чемпионат Украины по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов и инвалидов....
15-17 декабря в Одессе проводился кубок Украины по армрестлингу....
На выходных в Полтаве проходил чемпионат Украины по армрестлингу среди студентов....
Сегодня, 18 октября, в турецкой Анталии на чемпионате мира по армрестлингу сумчане завоевали три медали в борьбе на правую руку....
В турецком городе Анталия на чемпионате мира по армреслингу спортсмены сумского «Инваспорта» получили полный комплект наград на левую руку....