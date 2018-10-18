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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:11189

Сумские армрестлеры продолжают феерить на чемпионате Украины

Сегодня, 5 апреля, в Одессе продолжился чемпионат Украины по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов и инвалидов.

Во второй день Богдан Клименко завоевал 2-ое место до 70 кг на правой руке (юниорі до 21 года), Ростислав Литовцев – 3-е место свыше 65 кг на правой (юноши до 15 лет), Евгений Литиовцев стал чемпионом в категории мастерс до 100 на левой.

Спорт Армрестлинг
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Сумские армрестлеры с медалями чемпионата Украины
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Сумские армрестлеры с медалями чемпионата Украины

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Сумские студенты с медалями чемпионата Украины по армрестлингу

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Сумчанин стал абсолютным чемпионом мира по армрестлингу
18.10.2018 23:00

Сумчанин стал абсолютным чемпионом мира по армрестлингу

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Сумской армрестлер стал чемпионом мира
18.10.2018 10:10

Сумской армрестлер стал чемпионом мира

В турецком городе Анталия на чемпионате мира по армреслингу спортсмены сумского «Инваспорта» получили полный комплект наград на левую руку....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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