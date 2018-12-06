Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы

Наши девушки были как всегда на высоте! Благодаря им, наша сборная сохраняет лидирующие позиции в Европе. Чемпионками сегодня стали сумчанки Светлана Скрипнык и Виктория Сергиенко-Синявина. Кроме того, серебряным призером стал наш Дмитрий Баранов, бронза у Дмитрия Неткачева. Всего на счету украинцев 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы.
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