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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:24149

Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы

Национальная сборная Украины заняла второе командное место в первый день Чемпионата Европы по грепплингу в Румынии.

Наши девушки были как всегда на высоте! Благодаря им, наша сборная сохраняет лидирующие позиции в Европе. Чемпионками сегодня стали сумчанки Светлана Скрипнык и Виктория Сергиенко-Синявина. Кроме того, серебряным призером стал наш Дмитрий Баранов, бронза у Дмитрия Неткачева. Всего на счету украинцев 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы.

Спорт Грэпплинг
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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