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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30201

В Сумах подростки обокрали киоск

Патрульные задержали трех человек, вероятно, причастных к краже из киоска.

Ночью экипаж патрульных получил сообщение о краже на улице Лысенко. Заявительница рассказала инспекторам, что неизвестные проникли в торговый киоск, в котором она работает, и похитили продукты питания на большую сумму.

Поскольку 65-летняя заявительница никого не видела, примет предоставить она не смогла. Но несмотря на это, уже через 20 минут на улице Прокофьева стражи порядка заметили трех подозрительных лиц, которые несли в руках огромные пакеты. Остановившись пообщаться с ними, инспекторы заметили, что ребята заметно занервничали и путались в своих объяснениях. Более того, 13-, 14- и 18-летний сумчане никак не могли объяснить происхождение пакетов, в которых находились похожи на похищенные продукты: чай, кофе, кондитерские изделия, конфеты и пр.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств дела.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновения в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб) УК.

Право Кража
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