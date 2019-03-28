В Сумах подростки обокрали киоск Патрульные задержали трех человек, вероятно, причастных к краже из киоска.

Ночью экипаж патрульных получил сообщение о краже на улице Лысенко. Заявительница рассказала инспекторам, что неизвестные проникли в торговый киоск, в котором она работает, и похитили продукты питания на большую сумму.

Поскольку 65-летняя заявительница никого не видела, примет предоставить она не смогла. Но несмотря на это, уже через 20 минут на улице Прокофьева стражи порядка заметили трех подозрительных лиц, которые несли в руках огромные пакеты. Остановившись пообщаться с ними, инспекторы заметили, что ребята заметно занервничали и путались в своих объяснениях. Более того, 13-, 14- и 18-летний сумчане никак не могли объяснить происхождение пакетов, в которых находились похожи на похищенные продукты: чай, кофе, кондитерские изделия, конфеты и пр.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств дела.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновения в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб) УК.