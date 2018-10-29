Сумские фигуристы выступят во Франции

Из восьми участников шестеро сумчано:
2 дивизион, категория Junior - Оласюк Анна
3 дивизион, категория Novice - Чхайло Богдан
3 дивизион, категория Cadet - Полуляшенко Алла и Линник Анжела
4 дивизион, категория Benjamin - Недбай Каролина и Гейнович Ева
Тренеры - Каравай Светлана и Екатерина Макаренко.
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