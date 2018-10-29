Сумские фигуристы выступят во Франции Утвержден состав сборной команды Украины, которая представит нашу страну на международных соревнованиях по инлайн-фигурному катанию на роликовых коньках OPEN de FRANCE, которые состоятся 13-14 апреля 2019г. в Тулузе, Франция.

Из восьми участников шестеро сумчано: 2 дивизион, категория Junior - Оласюк Анна 3 дивизион, категория Novice - Чхайло Богдан 3 дивизион, категория Cadet - Полуляшенко Алла и Линник Анжела 4 дивизион, категория Benjamin - Недбай Каролина и Гейнович Ева Тренеры - Каравай Светлана и Екатерина Макаренко.