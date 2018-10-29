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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57171

Сумские фигуристы выступят во Франции

Утвержден состав сборной команды Украины, которая представит нашу страну на международных соревнованиях по инлайн-фигурному катанию на роликовых коньках OPEN de FRANCE, которые состоятся 13-14 апреля 2019г. в Тулузе, Франция.

Из восьми участников шестеро сумчано:

2 дивизион, категория Junior - Оласюк Анна

3 дивизион, категория Novice - Чхайло Богдан

3 дивизион, категория Cadet - Полуляшенко Алла и Линник Анжела

4 дивизион, категория Benjamin - Недбай Каролина и Гейнович Ева

Тренеры - Каравай Светлана и Екатерина Макаренко.

Спорт Ролики Фигурное катание
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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