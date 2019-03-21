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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:41556

В киевском "Сильпо" мужчина одним ударом убил сумчанина (видео)

В супермаркете "Сильпо", расположенном в Киеве на улице Калнышевского, 2, во время ссоры один покупатель убил другого

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook .

У отдела хлебобулочных изделий, где изготавливают пиццу, между двумя мужчинами возникла перепалка. Потом один из них нанес другому резкий удар в голову, говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший умер.

По данным полиции, жертвой агрессивного покупателя оказался уроженец Сумской области 1986 года рождения. Сейчас нападающего ищут правоохранители изъяли видео с камер наблюдения супермаркета.

Нападающий: на вид молодой, имеет рост 170 см, был в капюшоне и кепке, жилетке с толстыми белыми шнурками на капюшоне. Если кто-то узнал преступника, просят сообщить на линию 102 или в Оболонский отдел полиции.

 
Право Убийство
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