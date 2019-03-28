Помер перший заступник голови Сумської облради Анатолій Річкаль

Сьогодні вранці на 60-му році обірвалося життя Анатолія Яковича Річкаля – першого заступника голови Сумської обласної ради, екс-начальника УМВС в Сумській області.

Біографічна довідка: Народився Анатолій Якович 11 листопада 1959 року в селі Черепівка Буринського району Сумської області. Освіта вища, у 1981 році закінчив Саратовське вище військове командне училище МВС СРСР за спеціальністю «командна загальновійськова», у 2004 році - Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

Трудова діяльність:

З 1977 по 1991 рік – служба в Збройних Силах.

З 1991 по 2001 рік - служба в органах внутрішніх справ, УМВС України в Сумській області.

З 2001 по 2002 рік - методист, Національний університет внутрішніх справ.

З 2002 по 2003 рік – начальник відділу внутрішньої безпеки, АТЗТ «ТОМ».

З 2003 по 2004 рік - начальник відділу внутрішньої безпеки, ТОВ «Нове покоління».

З 2005 по 2009 рік - начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи; начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, Сумська обласна державна адміністрація.

З 2009 по 2010 рік - служба в Державному департаменті України з питань виконання покарань.

З 2010 по 2012 рік - головний спеціаліст-юрисконсульт з питань запобігання та протидії корупції, Контрольно-ревізійне управління Сумської області (Державна фінансова інспекція у Сумській області).

У 2013 році - старший інспектор служби внутрішньої безпеки, ПрАТ «Райз - Максимко».

З 2013 по 2014 рік - директор, ТОВ «Путина» АР Крим.

З 2014 по 2015 рік - служба в органах внутрішніх справ, УМВС України в Сумській області (Національна поліція в Сумській області).

04 грудня 2015 року обраний першим заступником голови Сумської обласної ради.