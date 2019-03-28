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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах 13-летний велосипедист сбил женщину

Происшествие случилось 5 апреля, около 12 часов, на улице Харьковской.

13-летний юноша, двигаясь по тротуару на велосипеде, по предварительным данным, отвлекся от управления, после чего допустил наезд на 59-летнюю женщину, которая шла впереди.

От удара гражданка упала и получила телесные повреждения. Женщину доставили в травмпункт центральной городской больницы, где, предварительно, у нее зафиксировали перелом правой плечевой кости.

Инспекторы патрульной полиции вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции и родителей несовершеннолетнего. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи.

Патрульная полиция Сумской области напоминает детям и родителям о том, что в соответствии с п. 6.6 ПДД - велосипедисту запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых).

Право Дтп ДТП с военными
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