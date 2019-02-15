Сумские пограничники нашли у молдованина 19 айфонов В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле молдаванина обнаружили скрытую партию телефонов iPhone.

5 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили партию смартфонов, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В пункт пропуска «Бачевск» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «Mercedes-Benz» российской регистрации под управлением 31-летнего гражданина Молдовы. Осматривая транспортное средство, пограничный наряд за обшивкой в багажном отделении автомобиля обнаружил скрытый товар - 19 мобильных телефонов iPhone 8, iPhone 7, iPhone XS, iPhone XR и iPhone X.

Сейчас обнаруженный товар изъят для осуществления дальнейших правовых действий. На правонарушителя составлены административные материалы.