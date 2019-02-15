Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09201

Сумские пограничники нашли у молдованина 19 айфонов

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле молдаванина обнаружили скрытую партию телефонов iPhone.

5 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили партию смартфонов, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В пункт пропуска «Бачевск» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «Mercedes-Benz» российской регистрации под управлением 31-летнего гражданина Молдовы. Осматривая транспортное средство, пограничный наряд за обшивкой в багажном отделении автомобиля обнаружил скрытый товар - 19 мобильных телефонов iPhone 8, iPhone 7, iPhone XS, iPhone XR и iPhone X.

Сейчас обнаруженный товар изъят для осуществления дальнейших правовых действий. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Айфон Граница контрабанда
view counter

По тематике

Сумские таможенники обнаружили контрабанду лекарств
25.03.2019 10:00

Сумские таможенники обнаружили контрабанду лекарств

Сегодня на таможенном посту «Железнодорожный» таможенники Сумщины остановили неудачную попытку перевезти через границу незадекларированные лекарства стоимостью около 108 000 гривен....

19.03.2019 14:51

В московском поезде сумские пограничники обнаружили орехи и печатную продукцию

18 марта в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы...

Незадекларированные планшеты обнаружили таможенники Сумщины
12.03.2019 17:36

Незадекларированные планшеты обнаружили таможенники Сумщины

Гражданка Украины пыталась пересечь границу не задекларированным товаром в виде планшетов и лекарств....

Сумские пограничники нашли контрабандный груз орехов в поезде
11.03.2019 09:14

Сумские пограничники нашли контрабандный груз орехов в поезде

Двое проводников поезда «Москва-Кишинев» скрыли от контроля груз орехов....

Проводник пытался провезти контрабандой книги в умывальнике
15.02.2019 17:15

Проводник пытался провезти контрабандой книги в умывальнике

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками UФС, обнаружили скрытый от контроля...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.