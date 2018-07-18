На Сумщине укрепляют границу с Россией

С 1 апреля пограничники Сумского отряда активно начали проведение мероприятий инженерно-строительного сезона 2019 года. Его цель - обустройство и укрепление инженерно-технических сооружений на участке российско-украинской государственной границы в пределах Сумской области.
Мероприятия будут проводиться в несколько этапов и будут направлены прежде всего на совершенствование системы инженерно-технического обеспечения подразделений охраны государственной границы и создания благоприятных условий для несения службы на участке ответственности пограничного отряда.
Основное внимание будет уделяться тем направлениям, где были зафиксированы факты противоправной деятельности путем обустройства новых инженерных сооружений и заграждений, а именно: противотранспортных рвов, заграждений из колючей проволоки, спиральных заграждений типа «Егоза» и другие.
Кроме этого будет осуществляться наращивание инженерно-технической составляющей охраны границы и дальнейшее совершенствование системы заграждений, пограничной инфраструктуры, фортификационного оборудования, совершенствования системы визуального наблюдения.
К проведению мероприятий по инженерному обустройству государственной границы привлекается персонал и техника инженерных подразделений отряда.
Следует отметить активную помощь Сумской облгосадминистрации и местных органов власти, которые еще до начала проведения мероприятий оказали пограничникам помощь для закупки механизированного инструмента и строительных материалов, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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