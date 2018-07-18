На Сумщине укрепляют границу с Россией На Сумщине пограничники начали проведение мероприятий инженерно-строительного сезона 2019 года.

С 1 апреля пограничники Сумского отряда активно начали проведение мероприятий инженерно-строительного сезона 2019 года. Его цель - обустройство и укрепление инженерно-технических сооружений на участке российско-украинской государственной границы в пределах Сумской области.

Мероприятия будут проводиться в несколько этапов и будут направлены прежде всего на совершенствование системы инженерно-технического обеспечения подразделений охраны государственной границы и создания благоприятных условий для несения службы на участке ответственности пограничного отряда.

Основное внимание будет уделяться тем направлениям, где были зафиксированы факты противоправной деятельности путем обустройства новых инженерных сооружений и заграждений, а именно: противотранспортных рвов, заграждений из колючей проволоки, спиральных заграждений типа «Егоза» и другие.

Кроме этого будет осуществляться наращивание инженерно-технической составляющей охраны границы и дальнейшее совершенствование системы заграждений, пограничной инфраструктуры, фортификационного оборудования, совершенствования системы визуального наблюдения.

К проведению мероприятий по инженерному обустройству государственной границы привлекается персонал и техника инженерных подразделений отряда.

Следует отметить активную помощь Сумской облгосадминистрации и местных органов власти, которые еще до начала проведения мероприятий оказали пограничникам помощь для закупки механизированного инструмента и строительных материалов, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.