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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29251

На Сумщине поймали банду нефтеворов

На Сумщине полиция задержала преступную группу при совершении кражи нефтепродуктов из магистрального трубопровода.

К работникам Роменского отдела полиции поступила оперативная информация о фактах несанкционированных врезок, совершенные на территории Роменского района. В ходе проведения оперативных мероприятий, ночью 6 апреля полицейские на «горячем» задержали трех человек, которые перегоняли нефтепродукты специально обустроенным для этого автомобилем «КамАЗ». Врезка в нефтесборочный коллектор была сделана на 12-ом километре от с. Кашпуры Роменского района.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции. Во время осмотра транспортного средства, под тентом, который находился на кузове, было обнаружено емкость объемом 20 куб. м, на треть /3 наполненную нефтепродуктами. Кроме этого, к емкости был присоединен шланг с краном, который шел от нефтепровода. Утечки нефтепродуктов в окружающую среду не было. Оборудование для несанкционированного отбора нефтепродуктов, резиновый шланг с кранами и автомобиль следователями были изъяты.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками СКП Роменского отдела полиции совместно с работниками УСР ГУНП в Сумской области задержали автомобиль «КамАЗ» со специально оборудованной емкостью в кузове, которая была заполнена нефтепродуктами, - говорит Роман Невожай, начальник Роменского отдела полиции. – Задержанными оказались 50, 47 и 42-летний односельчане, жители соседнего Липоводолинского района. Последние признались в совершении кражи нефтепродуктов неподалеку с. Кашпуры».

В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных действий, и правоохранители принимают меры по установлению круга причастных лиц к этому преступлению.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 185 (Оконченное покушение на совершение кражи, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас всем задержанным мужчинам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Последних задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Нефть
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