Плененного моряка с Сумщины наградили орденом

Об этом сообщается в Указе главы государства № 96/2019. Согласно документу, «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении воинского долга, верность Украинскому народу и военной присяге» 7 моряков получили ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени, четверо – орден «За мужество» 3- й степени, 11 – медали «За военную службу Украине».
Ордена и медали президент вручил родственникам моряков в Одессе 5 апреля.
Среди них и уроженец Шосткинского района Богдан Небылица, которого среди прочих оказался в русском плену после захвата трех украинских кораблей в российским спецназом в Черном море.
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