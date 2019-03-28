Определились полуфиналисты чемпионата Сумщины по футзалу

Игры прошли в манеже СумГУ:
«CompService» (Сумы-2) — «LS Group» (Сумы-1) 2:6
«Феникс» (Ромны) — «Ярославна» (Путивль) 2:4
Сборная Краснополья — Сборная Недригайлова 3:6
Сборная Белополья — «Автомобилист» (Лебедин) 2:2 (3-2 пен.)
Завтра пройдут полуфиналы и финал.
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