Сумские гандболисты проиграли в Ужгороде

Матчи 9-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге прошли в Ужгороде.
В первый день ужгородцы одержали победу 35:29 (21:14), во второй – еще более уверенно победили 38:23 (22:13).
После этих побед «Карпаты» занимают первую строчку турнирной таблицы, наши – на последнем месте без единого очка.
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