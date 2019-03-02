Сумские гандболисты проиграли в Ужгороде 5-6 апреля ГК «СумДУ» играл против ГК «Карпаты».

Матчи 9-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге прошли в Ужгороде.

В первый день ужгородцы одержали победу 35:29 (21:14), во второй – еще более уверенно победили 38:23 (22:13).

После этих побед «Карпаты» занимают первую строчку турнирной таблицы, наши – на последнем месте без единого очка.