Определились участники 1/4 финала Кубка Сум по футзалу

Игры проходили в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко.
1/8 финала
«Космос» (Сад) 1:5 «Forza»
Голы: Паращенко Тарас - Пятаченко Валерий (3), Сахненко Александр, Шафорост Максим
«Linnik Sport» 3:1 «Машметалл»
Голы: Параконный Даниил (2), Линник Артем - Руденко Сергей
«Интер-Сумы» 4:1 «Легион» (Николаевка)
Голы: Якубець Виктор, Куц Александр, Саралиев Артур - Супрун Дмитрий (аг.), Окопный Руслан
«Натон» (Постольное) - / + «Junior»
«Феникс» 0:0 (пен.4:5) «Валедианс»
«Ника» 6:1 «Сумыхимпром»
Голы: Колисниченко Дмитрий (2), Рогачев Сергей (2), Панасенко Владислав (2) - Радченко Богдан
«Современник» 2:3 «Колос» (Севериновка)
Голы: Лютов Владимир, Пустовойтов Юрий - Свистун Денис (3)
Расписание 1/4 финала - воскресенье, 7 апреля:
11:00 «Форест» - «Колос» (Севериновка)
11:40 «Forza» - «Linnik Sport»
12:20 «Интер-Сумы» - «Junior»
13:00 «Валедианс» - «Ника»
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