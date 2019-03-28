Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:08195

Определились участники 1/4 финала Кубка Сум по футзалу

Сегодня, 6 апреля, состоялись матчи 1/8 финала кубка города от Федерации футзала Сум.

Игры проходили в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко.

1/8 финала

«Космос» (Сад) 1:5 «Forza»

Голы: Паращенко Тарас - Пятаченко Валерий (3), Сахненко Александр, Шафорост Максим

«Linnik Sport» 3:1 «Машметалл»

Голы: Параконный Даниил (2), Линник Артем - Руденко Сергей

«Интер-Сумы» 4:1 «Легион» (Николаевка)

Голы: Якубець Виктор, Куц Александр, Саралиев Артур - Супрун Дмитрий (аг.), Окопный Руслан

«Натон» (Постольное) - / + «Junior»

«Феникс» 0:0 (пен.4:5) «Валедианс»

«Ника» 6:1 «Сумыхимпром»

Голы: Колисниченко Дмитрий (2), Рогачев Сергей (2), Панасенко Владислав (2) - Радченко Богдан

«Современник» 2:3 «Колос» (Севериновка)

Голы: Лютов Владимир, Пустовойтов Юрий - Свистун Денис (3)

Расписание 1/4 финала - воскресенье, 7 апреля:

11:00 «Форест» - «Колос» (Севериновка)

11:40 «Forza» - «Linnik Sport»

12:20 «Интер-Сумы» - «Junior»

13:00 «Валедианс» - «Ника»

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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