«Food Centre-СумДУ» начал плей-офф с выездной победы

«Атлетик» — «Food Centre-СумДУ» — 2:3
«Атлетик»: Воронков — Степаненко, Лапа, Кутовый, Ивонко, Макаренко, Корольчук, Гнездилов, Веремийчук, Красиков, Чёрный — Шульга, Богун.
«Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Мысловский, Игумнов, Мороз, Острога, Велиев, Сорока, Прощенко — Петухов
Голы: Кутовый, 32, Степаненко, 35 — Кетеринин, 23, Прощенко, 23, Игумнов, 31
Предупреждения: Степаненко, 10, Макаренко, 33 — Мысловский, 17, Сорока, 20, Острога, 35, Игумнов, 35, Козаченко, 40
Ответная игра состоится в следующую субботу в Сумах. Начало матча — в 13.00 в манеже.
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