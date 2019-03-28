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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:14163

«Food Centre-СумДУ» начал плей-офф с выездной победы

В первом матче 1/4 финала чемпионата Украины по футзаду в Первой лиги сумчане на выезде добыли важную победу.

«Атлетик» — «Food Centre-СумДУ» — 2:3

«Атлетик»: Воронков — Степаненко, Лапа, Кутовый, Ивонко, Макаренко, Корольчук, Гнездилов, Веремийчук, Красиков, Чёрный — Шульга, Богун.

«Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Мысловский, Игумнов, Мороз, Острога, Велиев, Сорока, Прощенко — Петухов

Голы: Кутовый, 32, Степаненко, 35 — Кетеринин, 23, Прощенко, 23, Игумнов, 31

Предупреждения: Степаненко, 10, Макаренко, 33 — Мысловский, 17, Сорока, 20, Острога, 35, Игумнов, 35, Козаченко, 40

Ответная игра состоится в следующую субботу в Сумах. Начало матча — в 13.00 в манеже.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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