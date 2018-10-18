Сумские армрестлеры продолжают побеждать

В третий день чемпионата Украины спортсмены сражались на правой руке. Отличное выступление наших спортсменов: Педоренко Николай, Семеренко Сергей, Касьяненко Владимир, Литовцев Евгений - 1 место, Сасса Анатолий, Котий Юрий - 2 место.
Сегодня, 5 апреля, в Одессе продолжился чемпионат Украины по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов и инвалидов....
Сегодня, 4 апреля, в Одессе стартовал чемпионат Украины по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов и инвалидов....
15-17 декабря в Одессе проводился кубок Украины по армрестлингу....
На выходных в Полтаве проходил чемпионат Украины по армрестлингу среди студентов....
Сегодня, 18 октября, в турецкой Анталии на чемпионате мира по армрестлингу сумчане завоевали три медали в борьбе на правую руку....