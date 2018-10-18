Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:32160

Сумские армрестлеры продолжают побеждать

Сегодня, 6 апреля в Одессе завершился чемпионат Украины по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов и инвалидов.

В третий день чемпионата Украины спортсмены сражались на правой руке. Отличное выступление наших спортсменов: Педоренко Николай, Семеренко Сергей, Касьяненко Владимир, Литовцев Евгений - 1 место, Сасса Анатолий, Котий Юрий - 2 место.

Спорт Армрестлинг
view counter

По тематике

Сумские армрестлеры продолжают феерить на чемпионате Украины
05.04.2019 22:11

Сумские армрестлеры продолжают феерить на чемпионате Украины

Сегодня, 5 апреля, в Одессе продолжился чемпионат Украины по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов и инвалидов....

Сумские армрестлеры с медалями чемпионата Украины
04.04.2019 23:07

Сумские армрестлеры с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 4 апреля, в Одессе стартовал чемпионат Украины по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов и инвалидов....

Сумкие рукоборцы отличились на кубке Украины
19.12.2018 13:41

Сумкие рукоборцы отличились на кубке Украины

15-17 декабря в Одессе проводился кубок Украины по армрестлингу....

Сумские студенты с медалями чемпионата Украины по армрестлингу
19.11.2018 10:41

Сумские студенты с медалями чемпионата Украины по армрестлингу

На выходных в Полтаве проходил чемпионат Украины по армрестлингу среди студентов....

Сумчанин стал абсолютным чемпионом мира по армрестлингу
18.10.2018 23:00

Сумчанин стал абсолютным чемпионом мира по армрестлингу

Сегодня, 18 октября, в турецкой Анталии на чемпионате мира по армрестлингу сумчане завоевали три медали в борьбе на правую руку....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.