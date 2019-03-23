Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:45140

Сумчанка выполнила олимпийский норматив

Сегодня, 6 апреля, в Португалии прошли соревнования серии IAAF Race Walking Challenge в Рио-Майор.

Сумчанка Инна Кашина заняла второе место с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км. Время Инны - 1:29.30 ч. Победительницей стала серебряная призерка Олимпийских игр – 2012 китаянка Qieyang, которая была быстрее на полминуты.

Спорт Инна Кашина Легкая атлетика Спортивная ходьба
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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