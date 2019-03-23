Сумчанка выполнила олимпийский норматив Сегодня, 6 апреля, в Португалии прошли соревнования серии IAAF Race Walking Challenge в Рио-Майор.

Сумчанка Инна Кашина заняла второе место с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км. Время Инны - 1:29.30 ч. Победительницей стала серебряная призерка Олимпийских игр – 2012 китаянка Qieyang, которая была быстрее на полминуты.