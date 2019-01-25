Сумские борцы отличились в Таллинне

В турнире мерялись силами борцы из 11 стран. Команда Украины заняла командное первое место. Воспитанники Сумской областной ШВСМ приложили весомый вклад в этот успех.
Первые места: Илья Арчая (86 кг), Александр Колдовский (125 кг). Вторые: Виталий Жуков (74 кг), Дмитрий Ткаченко (79 кг). Третье – Игорь Ерофеев (74 кг). 5 место – Дмитрий Еремеев.
Подготовили спортсменов тренеры Тарабар Р., Лукьяненко А., Мурачов В., Лазаренко С., Голуб Ю., Ткаченко Л.
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