Конотопские «классики» отличились в Хорватии

11 медалей и первое командное место завоевала юниорская сборная Украины. Чемпионами стали в том числе два воспитанника Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Владислав Кузько и Дмитрий Мирошник.
21-23 марта в Кривом Роге состоялся чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юниоров 1999-2001 годов рождения....
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19 марта в Белой Церкви прошел чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди взрослых спортсменов с недостатками слуха....
28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.)....
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