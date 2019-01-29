Конотопские «классики» отличились в Хорватии 6 апреля в г. Пореч (Хорватия) прошел международный турнир по греко-римской борьбе.

11 медалей и первое командное место завоевала юниорская сборная Украины. Чемпионами стали в том числе два воспитанника Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Владислав Кузько и Дмитрий Мирошник.