«Сумы» снова проиграли в футбол Сегодня, 7 апреля, ПФК «Сумы» впервые за 7 месяцев сыграл домашний матч в Сумах.

В матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге «горожане» принимали краматорский «Авангард». Благодаря хет-трику Игоря Кириенко (10, 47, 71 минуты) победу праздновали гости.

После 20 игр на счету «Сум» 15 очков и 13-ое место в турнирной таблице, - это полупроходное место, с которого придется играть стыковые матчи с командами второй лиги за право остаться в первой.