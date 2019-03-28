«Сумы» снова проиграли в футбол

В матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге «горожане» принимали краматорский «Авангард». Благодаря хет-трику Игоря Кириенко (10, 47, 71 минуты) победу праздновали гости.
После 20 игр на счету «Сум» 15 очков и 13-ое место в турнирной таблице, - это полупроходное место, с которого придется играть стыковые матчи с командами второй лиги за право остаться в первой.
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