В Сумах ограбили пенсионера Патрульные разыскали мужчину, который, вероятно, незаконно завладел телефону пенсионера.

Происшествие случилось на улице 3-я Продольная. Патрульные получили сообщение о совершении уголовного преступления. Через несколько минут инспекторы прибыли на место происшествия, где 82-летний мужчина рассказал, что неизвестный забрал у него мобильный телефон. Ориентировка была передана всем экипажам города. И уже через некоторое время поиски злоумышленника дали результат. На соседней улице инспекторы обнаружили 36-летнего мужчину, который подпадал под предоставленные заявителем приметы. Да и сам дедушка узнал нападавшего.

Стражи порядка установили, что житель Сумского района уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.