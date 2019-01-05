В Сумах ограбили пенсионера

Происшествие случилось на улице 3-я Продольная. Патрульные получили сообщение о совершении уголовного преступления. Через несколько минут инспекторы прибыли на место происшествия, где 82-летний мужчина рассказал, что неизвестный забрал у него мобильный телефон. Ориентировка была передана всем экипажам города. И уже через некоторое время поиски злоумышленника дали результат. На соседней улице инспекторы обнаружили 36-летнего мужчину, который подпадал под предоставленные заявителем приметы. Да и сам дедушка узнал нападавшего.
Стражи порядка установили, что житель Сумского района уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
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