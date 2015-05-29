У Сумах стартує «Сумська весна»

Захід особисто ініціював відомий художник Ігор Василевський і Сумська обласна організація Національної спілки художників України.
Організатори запрошують творчих особистостей, усіх небайдужих до творення іміджу рідного краю на презентацію мистецького пленеру, знайомство і цікаве спілкування з видатними художниками України.
Всіх зацікавлених чекають: Сумська муніципальна галерея, 9-го квітня о 15.00 годині.
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