Как сумчане пробежали киевский полумарафон Сегодня, 7 апреля, в Киеве прошел 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019.

В самом центре исторического Подола состоялась самое большое беговое событие Украины. Уже традиционно Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который состоялся уже в девятый раз, собрал пятизначное количество участников. 13 тысяч бегунов вышли на старт различных дистанций от детской 400-метровки до полумарафонской дистанции, которая, между прочим, стала абсолютным рекордсменом за всю историю Украины - более пяти тысяч участников.

Победу среди женщин с рекордом трассы одержала кенийка Киммела Дейзи Джепту, сняв с прошлогоднего рекорда трассы Виктории Калюжной около 3-х минут, отныне ориентир составляет 1:10:52. У мужчин победу одержал кениец Санг Бернард Черуийот со временем 1:03:41, пише Жорстка атлетика.

Были среди участников и наши бегуны.

Уроженец Сумщины Дмитрий Лашин с результатом 1:05:36 был седьмым, представитель Сумской ШВСМ Сергей Марчук – 17-ым (1:09:49), уроженец Сумщины триатлонист и экстремал Александр Хадыко – 24-ым (1:12:11), сумчанин Виталий Ивах – 25-ым (1:12:31), Виталий Буян – 32-ым (1:14:34)…

В командных соревнованиях 4х21 км команда в составе Сергей Марчука, Виталия Иваха, Виталия Буяна и Павла Олийныка One Team Mizuno заняла второе место – 4:43:04.