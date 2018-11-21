Сумчанин выиграл кубок Киева по бодибилдингу

Сумчанин Юрий Зимогляд стал первым в категории «Классик-физик».
30 марта Открытым кубком города Черкассы состоялось открытие весеннего соревновательного сезона по бодибилдингу и фитнесу – 2019 от ФББУ/IFBB....
24 ноября в Гамбурге прошел турнир «MR & MS UNIVERSE» по версии NAC....
На выходных в португальском Эшториле проходил самый престижный чемпионат по версии WABBA «Mr & Miss Universe 2018»....
Фигура 24-летней Ксении Никифоровой, которая ныне проживает в США, стала лучшей на турнире по бодибилдингу....
Во Львове состоялся Открытый чемпионат Украины по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу - WABBA 2018 Ukraine....