Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40281

Сумчанин выиграл кубок Киева по бодибилдингу

Сегодня, 7 апреля, в столице прошел открытый кубок Киева по бодибилдингу.

Сумчанин Юрий Зимогляд стал первым в категории «Классик-физик».

Спорт Бодибилдинг Юрий Зимогляд
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По тематике

Как сумчанки открыли весенний сезон бодибилдинга
31.03.2019 19:34

Как сумчанки открыли весенний сезон бодибилдинга

30 марта Открытым кубком города Черкассы состоялось открытие весеннего соревновательного сезона по бодибилдингу и фитнесу – 2019 от ФББУ/IFBB....

Сумчанка выиграла турнир бодибилдеров в Германии
29.11.2018 17:06

Сумчанка выиграла турнир бодибилдеров в Германии

24 ноября в Гамбурге прошел турнир «MR & MS UNIVERSE» по версии NAC....

Сумчане отличились на конкурсе «Мистер и мисс Вселенная»
26.11.2018 12:22

Сумчане отличились на конкурсе «Мистер и мисс Вселенная»

На выходных в португальском Эшториле проходил самый престижный чемпионат по версии WABBA «Mr & Miss Universe 2018»....

Уроженка Глухова заняла первое место в турнире по бодибилдингу в США
26.11.2018 09:55

Уроженка Глухова заняла первое место в турнире по бодибилдингу в США

Фигура 24-летней Ксении Никифоровой, которая ныне проживает в США, стала лучшей на турнире по бодибилдингу....

Сумские качки в призах на чемпионате Украины
21.11.2018 08:35

Сумские качки в призах на чемпионате Украины

Во Львове состоялся Открытый чемпионат Украины по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу - WABBA 2018 Ukraine....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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