Роменские футзалисты «перестреляли» одесситов Сегодня, 7 апреля, в Ромнах прошла первая игра ¼ финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

«Рятувальник» принимал одесскую команду «Эпицентр К Таирова». Хозяева открыли счет уже на 2-ой минуте – отличился Александр колесник, тут же преимущество удвоил Сергей Бабынин. Через 2 минуты счет уже стал крупным – Владимир Чухненко. Однако на 5-й минуте гости сократили счет до минимума благодаря голам Александра Калмацуя и Александра Михальчука. На 10-ой минуте роменчане снова забивают дважды – Дмитрий Баранник и Александр Колесник. На 19-й минуте – снова два – от Виталия Радченко и Владимира Чухненко.

Счет после первой половины 7:2, однако во втором тайме одесситы снова сумели сократить счет до минимума – Владимир Щербаков, дубль Юрия Лоскутова и Александр Михальчук. И это все к 30-ой минуте. Оставалось играть еще четверть времени, однако несмотря на обилие моментов, счет не изменился – 7:6. Ответная игра через неделю в Одессе.