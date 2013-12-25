В Сумах в доме, где на 7-ом этаже живет инвалид-колясочник, 3 месяца не работает лифт: власти не шевелятся В 1-ом подъезде дома № 39/1 по проспекту Михаила Лушпы уже три месяца не работает лифт.

Об этом сообщил экс-мэр Сум Геннадий Минаев на своем сайте.

По его словам, в этом подъезде на 7-ом этаже живет семья, у которой ребенку 16 лет, и который является человеком с ограниченными возможностями. «Каждый Божий день родители, сносят на руках 16-тилетнего по сути уже взрослого человека с 7-го этажа вниз, и каждый Божий день поднимают на руках наверх, на 7-ой этаж!!! Иногда это делает один из родителей, потому что второй в этот момент на работе! И делают это зачастую, по определенным причинам, не по одному разу в день!

Как мне рассказали третьи лица, за эти сто дней родители обращались ко всем по лифтовой и ЖКХ иерархии, в том числе в личной встрече и к Сумскому городскому голове Александру Лысенко. Тщетно!

Лифт в подъезде, где живет «колясочник», должен быть исправен постоянно! Это приоритет №1! Так было всегда! Это было незыблемым жизнеобеспечивающим правилом. В том числе так было и в нашем городе Сумы – при всех мэрах, исключая последнего. Это маркер человечности власти! Если это не так, то это проявление властью человеконенавистничества!

Теперь о том, как решается эта проблема. И как она решалась мной 10-11 лет назад после получения от Игоря всего одного краткого, но поздно-вечернего sms-сообщения: «Михалыч, у нас остановился лифт!». Помню, тогда сгорел двигатель. Через сутки мой заместитель по ЖКХ Анатолий Филиппович Бондарь доложил мне по телефону, что двигатель заменили – все работает. Было около 12-ти ночи. Я хоть не спал еще, но выразил недовольство в том, что, мол, могли бы завтра утром об этом меня известить, на что Филиппович также раздраженно сказал, неожиданно перейдя на Вы: «Геннадий Михайлович, Вы дали поручение исправить ситуацию с лифтом сегодня и доложить. Я докладываю об исполнении сегодня. Что не так?». Я поблагодарив, телефонно ретировался, но обстоятельства того доклада запомнил.

В этот раз из строя вышел редуктор. В принципе, «одного полета» неисправности. Хотя, может быть, редуктор чуть дороже. Но не решить эту проблему за три месяца? Увольте меня! Не понимаю. Впрочем, увольте не меня, а его! Вернее всех их – Скоробагатского, начальника ЖКХ [ кто там сейчас босс? ], Журбу, Войтенко В., Лысенко.

Скоробагаткому. Сними, контра недобитая, редуктор с другого неработающего лифта, коих сейчас уже больше трех сотен и поставь временно туда – пр. Лушпы, д. 39/1, 1-ый подъезд, впрочем, он там один. Процедура тебе знакомая – ты именно так на капремонтах последние пять лет и делаешь. Не забудь только в паспорта / формуляры обоих лифтов это записать. Я найду людей, которые это проверят», - написал Г.Минаев.