Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46400

В Сумах в доме, где на 7-ом этаже живет инвалид-колясочник, 3 месяца не работает лифт: власти не шевелятся

В 1-ом подъезде дома № 39/1 по проспекту Михаила Лушпы уже три месяца не работает лифт.

Об этом сообщил экс-мэр Сум Геннадий Минаев на своем сайте.

По его словам, в этом подъезде на 7-ом этаже живет семья, у которой ребенку 16 лет, и который является человеком с ограниченными возможностями. «Каждый Божий день родители, сносят на руках 16-тилетнего по сути уже взрослого человека с 7-го этажа вниз, и каждый Божий день поднимают на руках наверх, на 7-ой этаж!!! Иногда это делает один из родителей, потому что второй в этот момент на работе! И делают это зачастую, по определенным причинам, не по одному разу в день!

Как мне рассказали третьи лица, за эти сто дней родители обращались ко всем по лифтовой и ЖКХ иерархии, в том числе в личной встрече и к Сумскому городскому голове Александру Лысенко. Тщетно!

Лифт в подъезде, где живет «колясочник», должен быть исправен постоянно! Это приоритет №1! Так было всегда! Это было незыблемым жизнеобеспечивающим правилом. В том числе так было и в нашем городе Сумы – при всех мэрах, исключая последнего. Это маркер человечности власти! Если это не так, то это проявление властью человеконенавистничества!

Теперь о том, как решается эта проблема. И как она решалась мной 10-11 лет назад после получения от Игоря всего одного краткого, но поздно-вечернего sms-сообщения: «Михалыч, у нас остановился лифт!». Помню, тогда сгорел двигатель. Через сутки мой заместитель по ЖКХ Анатолий Филиппович Бондарь доложил мне по телефону, что двигатель заменили – все работает. Было около 12-ти ночи. Я хоть не спал еще, но выразил недовольство в том, что, мол, могли бы завтра утром об этом меня известить, на что Филиппович также раздраженно сказал, неожиданно перейдя на Вы: «Геннадий Михайлович, Вы дали поручение исправить ситуацию с лифтом сегодня и доложить. Я докладываю об исполнении сегодня. Что не так?». Я поблагодарив, телефонно ретировался, но обстоятельства того доклада запомнил.

В этот раз из строя вышел редуктор. В принципе, «одного полета» неисправности. Хотя, может быть, редуктор чуть дороже. Но не решить эту проблему за три месяца? Увольте меня! Не понимаю. Впрочем, увольте не меня, а его! Вернее всех их – Скоробагатского, начальника ЖКХ [ кто там сейчас босс? ], Журбу, Войтенко В., Лысенко.

Скоробагаткому. Сними, контра недобитая, редуктор с другого неработающего лифта, коих сейчас уже больше трех сотен и поставь временно туда – пр. Лушпы, д. 39/1, 1-ый подъезд, впрочем, он там один.  Процедура тебе знакомая – ты именно так на капремонтах последние пять лет и делаешь. Не забудь только в паспорта / формуляры обоих лифтов это записать. Я найду людей, которые это проверят», - написал Г.Минаев.

Общество Отключение лифтов
view counter

По тематике

15.05.2014 18:18

В этом году в Сумах планируют капремонт 20 лифтов

В рамках городской программы по восстановлению работы лифтов сегодня, 15 мая, после годового простоя наконец-то запустили лифт в доме №12... 4

25.12.2013 12:30

Первый пошел: суд вынес неутешительный вердикт сумским лифтам

Сумской окружной административный суд удовлетворил иск теруправления Госгорпромнадзора в Сумской области к ООО «УкрСумылифт» по остановке работ по ремонту и...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.