В Сумах определились с объемами работ по подъездным дорогам к больницам и школам Структурные подразделения Сумского горсовета посчитали, сколько квадратных метров нужно подлатать, чтобы школьники, дошкольники и больные могли нормально добраться до учреждения образования и здравоохранения.

Вопрос обсуждался сегодня, 8 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- От управления образования и отдела здравоохранения получены предложения относительно ремонта подъездных дорог к 42-ум заведениям, - начал и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. – Общая площадь более 60 тыс. кв. м. Мы понимаем, что это очень большой объем. Большая часть указанных объектов ориентировочной площадью около 52 тыс. кв. м. требует проведения капитального ремонта. Сколько все это будет стоить возможно узнать после выполнения проектно-сметной документации. Однако в то же время департамент составил список дорог, которые возможно отремонтировать текущим ремонтом. Там 17 позиций, мы уже его передали вам на ознакомление. Площадь 5698 кв. м. Это фактически то, что мы уже в этом году можем сделать. Это то, что мы уже согласовали с КП «Дорремстрой».

- Проведите общее сообщение вместе с отделом здравоохранения, управлением образованием и исполнителем, - дал поручение мэр Сум Александр Лысенко. – Чтобы определиться с приоритетами: где в первую очередь нужно ремонтировать. Составьте план и потом уже будете докладывать о выполнении.

Напомним: этот вопрос поднимали еще в 2014 году, и работы постепенно выполнялись. Однако последние два года о школах, садиках и больницах вообще забыли, делая упор на тротуары на центральных улицах. А в некоторых случая обещанного ждут уже три года.