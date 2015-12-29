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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41369

Сумские дорожники не могут вывезти гранотсев из города

Мэр Сум Александр Лысенко остался не доволен работой КП «Дорремстрой», которое за месяц не смогло вывезти насыпанный за зиму на дороги города гранотсев.

Вопрос подняли сегодня, 8 апреля, на аппаратном совещании  в мэрии.

- Скажите, пожалуйста, сколько вам нужно времени, чтоб вывезти гранотсев из города? – спросил он у главного инженера КП «Дорремстрой» Игоря Сидоренко. – Мне надоело уже, что я вижу, как по Прокофьева трактор поднимает клубы пыли…

- Невозможно за месяц убрать то, что мы сыпали на дороги три зимних месяца, - ответил И.Сидоренко. – Еще хотя бы месяц.

- Хотите докажу, что возможно? Снимаем средства с вас и передаем другому подрядчику, он справится за две недели.

- Работы ведутся ежедневно и круглосуточно.

- Меня не интересует, как они ведутся. Меня интересует, когда будет сделано. Скажите четко: через 3 дня, через 5, через неделю.

- Месяц, - настаивал г-н Сидоренко.

Мэр Сум задумался, но выдавил из себя:

- До 1 мая успеете?

- Будем стараться.

- Нет, давайте тогда так: до 8 мая, по всему городу. От центра до Ковпака, Харьковской, Прокофьева. Поедем проверять. Ни на тротуарах, ни на дорогах. И разметку. Готовьте Вегеру (директора КП «Дорремстрой» - Ред.) в командировку в те города, где находят краску, которая держится не один год. Наверное, там краска с другой планеты, потому что мы на Земле не можем найти.

Общество Гранотсев Уборка дорог
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