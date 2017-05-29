В Сумах за 3 недели не смогли определиться с ПДП 12-го микрорайона Вопрос размещения на сайте горсовета детального плана застройки территории 12-го микрорайона для ознакомления и обсуждения общественностью города обсуждали сегодня, 8 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Вопрос еще прорабатывается, - начал главный архитектор Сум Андрей Кривцов. – Потому что некоторые замечания должны быть отображены на графической части. В тексте уже сделано, в графике еще работаем. Прошу продолжить на две недели. Если будет раньше, то я доложу раньше.

- То есть максимально две недели?

- Да.

Напомним: еще 18 марта А.Кривцов обещал, что план будет размещен «на этой неделе». Прошло три, просит еще две. Вопрос касается размещения в 12-ом микрорайоне школы и двух детсадов, один из которых должен быть встроен в «прокурорский» дом, подготовительные работы к строительству которого начались два месяца назад, хотя городское управления Госархстройинспеции этого не заметило…