За неделю на Сумщине зарегистрировано 170 ЧП В результате пожаров погибли 2 человека, еще 2 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 83 здания, 4 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 195 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 2 человека, 135 зданий и 4 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 8 млн 110 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 66 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухостоя. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.