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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19188

На Сумщине прогнозируют пожарную опасность 4 класса!

По прогнозам Сумского Гидрометцентра, в период с 8 по 10 апреля в лесах и на большей территории области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

Учитывая угрозу возникновения возгораний при повышении температурных показателей, спасатели обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

Категорически запрещается: создавать свалки и сжигать отходы; разводить костры в лесу и лесопосадках; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки; оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях; позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Нарушение этих требований влечет за собой административную, уголовную ответственность и возмещение виновниками нанесенного ущерба. Спасатели, в первую очередь, обращаются к сознанию граждан - с пониманием отнеситесь к запретительных мер и будьте ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности.

При обнаружении возгорания в лесах, посадках и на открытых территориях немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожарная безопасность
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