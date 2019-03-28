В Сумах не хватает вакцины против кори За прошлую неделю еще 12 сумчан заболели корью.

Об этом сегодня, 8 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- В Сумах продолжают регистрировать случаи заболевания корью, - доложила она. – На прошлой неделе было зарегистрировано 12 случаев. На сегодня в лечебных учреждениях находятся 16 больных корью. Все – взрослые. Учитывая повышенную заболеваемость, на сегодня в учреждениях здравоохранения введены ограничительные мероприятия относительно посещения больных, относительно плановой госпитализации. На сегодняшний день проводится активная вакцинация, в первую очередь это детское население, которое подлегает вакцинации. Среди подлежащих вакцинации дети у нас вакцинированы на 99%. Также проводится вакцинация групп повышенного риска взрослого населения. Это медработники, работники учреждений образования, полиции. На сегодня вакцины в достаточном количестве нет в лечебных заведениях. Отдел здравоохранения написал запрос в областное управление, а они в свою очередь в Минздрав относительно перераспределения в стране вакцины на Сумщину. На сегодня еще небольшое число доз есть, продолжается вакцинация медработников.