В Сумах у мусорки загорелись 3 автомобиля

Вследствие возгорания загорелся грузовой автомобиль «Хюндай» и частично повреждены еще два автомобиля: у автомобиля «ГАЗель» обгорела правая сторона, частично пострадал и грузовой автомобиль «ГАЗель». Автомобили принадлежат предприятию. Причины пожара устанавливаются, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
По данным полиции, по состоянию на 7 апреля на территории Сумской области произошло 27 пожаров, в которых погибли 15 человек (в прошлом году на эту же дату – 40 пожаров с 25 погибшими).
Несмотря на предостережения - очередная жертва выжигания сухой растительности....
3 апреля в Шосткинском районе пожарные 19 раз выезжали тушить горящую траву....
Ежедневно пожарные машины выезжают на очередной вызов, большинство из которых связано с поджогом травы....
2 апреля в 19:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении на ул.Молодежная, что в районе...
Как сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Сумской области, информацию о событии в торговом центре спасатели получили после срабатывания автоматической...