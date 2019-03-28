В Сумах у мусорки загорелись 3 автомобиля 7 апреля в 16:30 на ул. Путивльской в Сумах произошло возгорание мусорного бака, огонь с которого перебросился на деревянные поддоны с дальнейшим возгоранием припаркованных автомобилей.

Вследствие возгорания загорелся грузовой автомобиль «Хюндай» и частично повреждены еще два автомобиля: у автомобиля «ГАЗель» обгорела правая сторона, частично пострадал и грузовой автомобиль «ГАЗель». Автомобили принадлежат предприятию. Причины пожара устанавливаются, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию на 7 апреля на территории Сумской области произошло 27 пожаров, в которых погибли 15 человек (в прошлом году на эту же дату – 40 пожаров с 25 погибшими).