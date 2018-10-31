Мэр Сум заметил горы мусора на контейнерных площадках Александр Лысенко не доволен работой ООО «А-Муссон», которое вывозит мусор с 3/4 города.

Вопрос обсуждали сегодня, 8 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Перевозчиками ТБО было вывезено на полигон 8800 куб. м мусора, - это «А-Муссон», и 1650 куб. м – ремонтных и крупногабаритных отходов. «Сервисресурс» вывез 3500 куб. м мусора и 400 куб. м крупногабартиа и строительного мусора, - доложил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

Однако мэр остался недоволен работой мусорщиков.

- Вы зафиксировали вчерашнюю работу «А-Муссона»? – спросил он у своего зама по ЖКХ Александра Журбы. – я вчера специально проехался по Курскому микрорайону. Все площадки завалены мусором. Это не строительный мусор, бытовой, который вы должны вывозить ежедневно, - обратился он к директору «А-Муссона» Алексею Олийныку. – Я понимаю вы сейчас скажете: что у вас график, что уже все убрано, но вчера это же ужас. Почему мы никогда не вспоминаем вторую компанию. Я даже не помню ее названия… «Сервисресурс». Потому что у них все нормально. Может, вам нужно у них поучиться?

- Все машины на линии, мы работаем, - оправдывался г-н Олийнык.

- Я не могу терпеть больше такого отношения к городу, - продолжил мэр. – Не успевайте, звоните, говорите, что не успеваем. Если люди несут много мусора, который не помещается в контейнеры, что нужно сделать: увеличить их число. Посчитайте сегодня, сколько у «А-Муссона» реально стоит контейнеров, а сколько по договору. Должно быть 7, стоит 4. Не получается, разрываем договор, и до свидания.