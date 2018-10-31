Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37138

Мэр Сум заметил горы мусора на контейнерных площадках

Александр Лысенко не доволен работой ООО «А-Муссон», которое вывозит мусор с 3/4 города.

Вопрос обсуждали сегодня, 8 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Перевозчиками ТБО было вывезено на полигон 8800 куб. м мусора, - это «А-Муссон», и 1650 куб. м – ремонтных и крупногабаритных отходов. «Сервисресурс» вывез 3500 куб. м мусора и 400 куб. м крупногабартиа и строительного мусора, - доложил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

Однако мэр остался недоволен работой мусорщиков.

- Вы зафиксировали вчерашнюю работу «А-Муссона»? – спросил он у своего зама по ЖКХ Александра Журбы. – я вчера специально проехался по Курскому микрорайону. Все площадки завалены мусором. Это не строительный мусор, бытовой, который вы должны вывозить ежедневно, - обратился он к директору «А-Муссона» Алексею Олийныку. – Я понимаю вы сейчас скажете: что у вас график, что уже все убрано, но вчера это же ужас. Почему мы никогда не вспоминаем вторую компанию. Я даже не помню ее названия… «Сервисресурс». Потому что у них все нормально. Может, вам нужно у них поучиться?

- Все машины на линии, мы работаем, - оправдывался г-н Олийнык.

- Я не могу терпеть больше такого отношения к городу, - продолжил мэр. – Не успевайте, звоните, говорите, что не успеваем. Если люди несут много мусора, который не помещается в контейнеры, что нужно сделать: увеличить их число. Посчитайте сегодня, сколько у «А-Муссона» реально стоит контейнеров, а сколько по договору. Должно быть 7, стоит 4. Не получается, разрываем договор, и до свидания. 

Общество А-Муссон Вывоз мусора
view counter

По тематике

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
26.03.2019 12:03

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы

ООО «А-Муссон» и ООО "Сервисресурс" информируют потребителей о намерении осуществить изменение тарифов....

Сумские мусорщики отказываются платить мизерный штраф за текущие мусоровозы
13.03.2019 15:08

Сумские мусорщики отказываются платить мизерный штраф за текущие мусоровозы

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведено плановое мероприятие государственного надзора (контроля) по соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей...

В Шостке вывоз мусора подорожал на 30%
04.02.2019 16:59

В Шостке вывоз мусора подорожал на 30%

Соответствующее решение было принято сегодня, 4 февраля, на заседании исполнительного комитета Шосткинского горсовета....

Сумские мусорщики нанесли ущерб почти в 30 миллионов, засорив участок на Космической
23.11.2018 13:10

Сумские мусорщики нанесли ущерб почти в 30 миллионов, засорив участок на Космической

Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство по засорению участка в Сумах....

В Сумах мусорщики самовольно захватили землю на Тополе
31.10.2018 10:26

В Сумах мусорщики самовольно захватили землю на Тополе

Землю на ул. Космической выделили КП «Сумыжилкомсервис» для создания мусоросортировочной линии, однако ООО «А-Муссон» начало вывозить туда бытовой мусор....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.