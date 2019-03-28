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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49164

На Сумщине дали 2 года за попытку подкупа полицейских

На Сумщине к 2 годам лишения свободы осужден мужчина, который пытался подкупить полицейских, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 39-летнего жителя г. Дружба Ямпольского района, который пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что 21 февраля 2019 года работники сектора реагирования патрульной полиции во время суточного дежурства в г. Дружба Ямпольского района за нарушение Правил дорожного движения Украины остановили водителя, который управлял мототранспортом. Во время общения с водителем полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался, при этом признался, что употреблял алкоголь и предложил полицейским 1 тыс. грн за непривлечение его к административной ответственности. Полицейские предупредили водителя о противоправности его действий, однако мужчина достал из кармана деньги и снова высказал предложение предоставить неправомерную выгоду, чтобы правоохранители не составляли протокол.

«По приговору Ямпольского районного суда от 5 апреля 2019 года обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года», - сообщил руководитель Шосткинского местной прокуратуры Андрей Байдак.

Право Взятка Приговор суда Ямпольский район
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