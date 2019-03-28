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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58602

На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната

Речь идет о ДТП, которое произошло 30 марта на автодороге Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец.

Сумчанка 1980 года, управляя авто Toyota Rav4, совершила наезд на пешехода - девушку 1995 года рождения, которая двигалась по неосвещенной части дороги. От полученных травм девушка погибла на месте. Открыто уголовное производство по факту ДТП. Автомобиль доставили на штрафплощадку, - сообщили тогда в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, пишет sumy.today.

Как сообщили родители погибшей, их дочь сбила жена прокурора Сергея Вакулы, дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака.

Родители погибшей девушки считают, что следствие по делу проводится необъективно, потому что дело оставили в Ахтырке, где отец водительницы имеет большое влияние.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, процессуальное руководство по делу осуществляет Ахтырская местная прокуратура, однако в этом руководство областной прокуратуры не видит никаких нарушений.

Муж Инны Вакулы, которая сбила девушку, занимает должность начальника отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера прокуратуры Сумской области, является одним из главных латифундистов в органах прокуратуры Сумской. Его семья имеет в пользовании 14 земельных участков общей площадью более 100 га.

Отец Инны Вакулы Виктор Сугак является главой Ахтырской районной организации Аграрной партии Украины, владельцем пяти предприятий - ФГ «Сайгак В.В.», ЧАО «САД», ЧАО «Ахтырский мясокомбинат», ООО «СГ «Кириковское» , ООО «Кириковское».

Родители погибшей девушки просят откликнуться свидетелей аварии или владельцев видеорегистраторов, которые могли быть в районе места аварии - 700-800 м от знака «Тростянец» в сторону Боромли. Тел. 050-307-6281 (Роман), 050-407-1212 (Владимир).

На следующий день после трагедии девушке должно было исполниться 24 года.

Право Дтп Инна Вакула Смертельное ДТП Тростянец
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