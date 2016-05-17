Выходные в апреле 2019: сколько дней будут отдыхать сумчане

За этот промежуток времени успеем и Пасху 2019 отпраздновать 28 апреля. Именно поэтому понедельником, 29 апреля, тоже будет выходным. Ну, а рабочее 30 апреля Кабинет Министров Украины рекомендует перенести на 11 мая (суббота). 1 мая традиционно отмечать День труда.
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С 14 по 16 октября общественные приемные департамента социальной защиты населения не будут работать....
Кабинет министров Украины назвал праздничные и выходные дни в июне....