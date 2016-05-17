Выходные в апреле 2019: сколько дней будут отдыхать сумчане В 2019 году в апреле в Украине будет 5 выходных подряд. Начнем отдыхать с 27 апреля (суббота) и закончим аж 1 мая (среда) включительно.

За этот промежуток времени успеем и Пасху 2019 отпраздновать 28 апреля. Именно поэтому понедельником, 29 апреля, тоже будет выходным. Ну, а рабочее 30 апреля Кабинет Министров Украины рекомендует перенести на 11 мая (суббота). 1 мая традиционно отмечать День труда.