Тростянчанин так обиделся на собутыльника, что ударил того ножом Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении 58-летнему жителю г. Тростянец, который ударил ножом своего собутыльника.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 / ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

По ходатайству следователя полиции, согласованным прокурором, в субботу, 6 апреля 2019 года, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас 39-летний пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Событие произошло 5 апреля 2019 года около 16.00 в г. Тростянец. Во дворе частного дома трое мужчин распивали спиртные напитки. Между двумя из них возникла ссора, во время которой старший схватил нож и ударил младшего в грудную клетку. Присутствующие вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего с проникающим ножевым ранением и вызвали сотрудников полиции. Задержанный объясняет, что не мог поступить иначе, поскольку потерпевший его сильно обидел», - рассказал первый заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры Игорь Глущенко.

Справка: за содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.