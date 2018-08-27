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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел чемпионат города по жиму

6 апреля прошел открытый чемпионат г. Сумы по жиму лежа и классическому жиму лежа среди всех возрастных групп.

Участие приняли 140 спортсменов из Сум, Глухова, Кролевца, Ахтырки, Путивля, Краснополья, Коропа (Черниговская обл.) и Киева.

Результаты соревнований:

экипировка:

Юноши в/к до 74 кг I место Жижневский Олег (Кролевец) – 92,5 кг.

Мужчины в/к до 74 кг I место Каптилов Иван - 200 кг,

В/к до 93 кг - I место Залетов Артур (Глухов) - 310 кг,

II место - Суковатый Виталий - 177,5 кг.

В/к до 105 кг - I место Петьорин Игорь (Путивль) - 265 кг,

II место - Иванченко Игорь (Глухов) - 195 кг.

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата:

Мужчины в/к до 59 кг I место Русин Кирилл - 72,5 кг,

в/к до 93 кг I место Морозов Владислав - 140 кг,

в/к до 105 кг I место Мацепура Андрей - 90 кг.

Ветераны М1:

Мужчины в/к до 66 кг I место Бурма Александр (Кролевец) - 112,5 кг,

в/к до 74 кг I место Бакляк Владимир - 145 кг,

II место Кобзарь Олег (Ахтырка) - 140 кг.

в/к до 93 кг I место Романюк Александр (Кролевец) - 130 кг,

II место Калашник Виктор - 120 кг.

в/к до 93 кг I место Барташ Сергей - 150 кг,

Ветераны М3:

в/к до 83 кг I место Манько Николай - 92,5 кг,

II место Макеев Александр - 70 кг.

Среди девушек I возрастной группы (2007 г.р. и моложе):

в/к до 47 кг I место Ворошило Екатерина - 35 кг,

в/к до 63 кг I место Трубицына Дарья (Кролевец) - 37,5 кг,

Среди девушек II возрастной группы (2004-2006 г.р.):

в/к до 63 кг I место Зайко Юлия - 50 кг,

Среди девушек III возрастной группы (2001-2003 г.р.):

в/к до 57 кг I место Иванова Наталья - 42,5 кг,

II место Крапивна Екатерина - 27,5 кг.

в/к до 63 кг I место Русланова Дарья - 45 кг.

Среди юниорок:

в/к до 52 кг I место Поцелуева Екатерина (Глухов) - 72,5 кг,

II место Герман Ольга - 57,5 кг.

в/к до 57 кг I место Гончаренко Елена (Ахтырка) - 57,5 кг,

в/к до 63 кг I место Коваленко Ольга - 60 кг,

II место Шрамченко Анна - 40 кг.

в/к до 72 кг I место Гуляева Анна - 65 кг,

Среди женщин:

в/к до 52 кг I место Горяева Юлия - 42,5 кг,

II место Кузьменко Анна - 35 кг.

в/к до 63 кг I место Рыкун Анна - 110 кг,

II место Гончарова Екатерина - 70 кг.

III место Ковальчук Юлия (Киев) - 47,5 кг.

в/к до 72 кг I место Могильникова Ольга - 62,5 кг,

II место Бутова Ольга (Путивль) - 55 кг.

Среди юношей и возрастной группы (2007 г.р. и моложе):

в/к до 40 кг I место Романюк Тимофей (Кролевец) - 30 кг,

II место Кравченко Владислав - 30 кг.

III место Дима Эльдар (Карп) - 22,5 кг.

в/к до 46 кг I место Бакляк Артем - 47,5 кг,

II место Колтаков Владимир (Глухов) - 40 кг.

в/к до 49 кг I место Узлов Илья (Краснополье) - 22,5 кг,

в/к до 59 кг I место Крук Андрей (Карп) - 37,5 кг,

в/к до 66 кг I место Ханасюк Дмитрий (Кролевец) - 40 кг,

Среди юношей ИИ возрастной группы (2004-2006 г.р.):

в/к до 46 кг I место Джураев Павел (Кролевец) - 45 кг,

II место Васянович Андрей (Кролевец) - 40 кг.

III место Малой Александр - 40 кг.

в/к до 49 кг I место Панасюк Александр - 55 кг,

II место Козловский Даниил (Глухов) - 55 кг.

III место Зенченко Денис (Кролевец) - 50 кг.

в/к до 53 кг I место Крук Роман (Карп) - 65 кг,

II место Панченко Вадим (Кролевец) - 62,5 кг.

III место Ворожбицкий Даниил (Глухов) - 60 кг.

в/к до 59 кг I место Бушанов Владислав - 80 кг,

II место Саенко Дмитрий (Кролевец) - 70 кг.

III место Ечко Степан (Глухов) - 37,5 кг.

в/к до 66 кг I место Мазный Павел (Карп) - 95 кг,

II место Подгорный Михаил - 70 кг.

III место Кириченко Богдан (Глухов) - 45 кг.

в/к до 74 кг I место Парамонов Даниил - 75 кг,

в/к до 83 кг I место Маринич Сергей (Краснополье) - 92,5 кг,

II место Зикунова Кирилл - 75 кг.

Среди юношей III возрастной группы (2001-2003 г.р.):

в/к до 53 кг I место Денщиков Роман - 85 кг,

в/к до 59 кг I место Боровик Александр - 80 кг,

II место Ревенко Роман - 65 кг.

III место Филипенко Егор - 62,5 кг.

в/к до 66 кг I место Шайденко Павел - 102,5 кг,

II место Черненко Сергей (Глухов) - 85 кг.

III место Троценко Дмитрий (Карп) - 77,5 кг.

в/к до 74 кг I место Слабо Антон - 110 кг,

II место Чебух Кирилл (Глухов) - 95 кг.

III место Золотарев Давид (Глухов) - 95 кг.

в/к до 83 кг I место Шингирий Михаил - 120 кг,

II место Кулак Алексей - 102,5 кг.

III место Самыкина Вадим - 95 кг.

в/к до 93 кг I место Коржов Денис - 145 кг,

II место Колтаков Иван (Глухов) - 130 кг.

III место Черкасчанин Игорь - 122,5 кг.

в/к до 105 кг I место Дашенко Владислав - 110 кг,

II место Пусь Юрий (Глухов) - 105 кг.

Среди юниоров:

в/к до 59 кг I место Коноваленко Вячеслав - 105 кг,

в/к до 74 кг I место Половинко Михаил (Глухов) - 122,5 кг,

II место Мирошниченко Дмитрий - 117,5 кг.

III место Дмитренко Богдан - 110 кг.

в/к до 83 кг I место Москаленко Дмитрий (Глухов) - 140 кг,

II место Фоменко Андрей - 135 кг.

III место Зеленский Вячеслав - 130 кг.

в/к до 93 кг I место Гагин Дмитрий - 150 кг,

II место Лелюх Александр - 120 кг.

в/к до 105 кг I место Юрченко Павел - 145 кг,

в/к 120+ кг I место Лобода Дмитрий (Кролевец) - 145 кг.

Среди мужчин:

в/к до 66 кг I место Швыдко Денис - 172,5 кг,

в/к до 74 кг I место Каптилов Иван - 147,5 кг,

II место Желобков Андрей - 120 кг.

III место Кисиль Дмитрий (Ахтырка) - 112,5 кг.

в/к до 83 кг I место Великодный Иван - 170 кг,

II место Анцибор Сергей - 160 кг.

III место Кюркчы Богдан (Ахтырка) - 120 кг.

в/к до 93 кг I место Сидоркин Максим (Глухов) - 170 кг,

II место Острый Роман - 162,5 кг.

III место Суковатая Виталий - 150 кг.

в/к до 105 кг I место Гончаренко Максим (Ахтырка) - 185 кг,

II место Свистун Петр (Киев) - 172,5 кг.

III место Горбач Максим (Краснополье) - 170 кг.

в/к до 120 кг I место Чаплыгин Артем (Киев) - 190 кг.

Спорт Жим лежа
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