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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Смерть в лифте: Сумской апелляционный суд оставил подозреваемого заммэра должности

Сегодня, 8 апреля, Сумской апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Заречного райсуда г. Сумы, которым было отказано в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности заммэра Сум Александра Журбы.

Сегодня прокурор просил суд избрать меру пресечения заместителю мэра в виде отстранения от должности. По его словам, Александр Журба, будучи в должности, имеет возможность создавать доказательства своей невиновности и влиять на свидетелей. Кроме того, по словам прокурора, существует взаимозаменяемость, и в этом случае обязанности Александра Журбы может выполнять другой заместитель мэра - Владимир Войтенко. Александр Журба в свою очередь отметил, что никто из заместителей так конкретно не знает направление жилищно-коммунального хозяйства, которым он руководит, и просил в удовлетворении отказать, пишет sumy.today.

Такое же мнение высказал и его защитник Роман Афанасьев, который отметил, что к Александру Журбе уже была избрана мера пресечения в виде личных обязательств.

Суд решение следственного судьи оставил без изменений, а апелляционную жалобу оставил без удовлетворения.

Напомним: чиновнику инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей в сфере осуществления контроля за надлежащим содержанием, эксплуатацией объектов жилого фонда предприятиями жилищного хозяйства, а именно содержание ими лифтов в надлежащем состоянии. О подозрении заместителю городского головы было сообщено в уголовном производстве, в рамках которого ведется досудебное расследование смерти двухмесячного ребенка в шахте лифта многоквартирного дома по улице Супруна, 32/1.

Право Александр Журба Смерть в лифте
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