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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14395

На Сумщине суд признал факт российской агрессии

Суд удовлетворил заявление об установлении юридического факта вынужденного переселения лица вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации.

Решением Белопольского районного суда Сумской области от 8 апреля удовлетворено заявление М. об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Суд пришел к выводу, что ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории, в том числе части Донецкой области, возложена на Российскую Федерацию как на государство-оккупант в соответствии с нормами и принципами международного права, что установлено статьей 5 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», частью 4 статьи 2 Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и подтверждает факт того, что вынужденное переселение в декабре 2014 года М. с оккупированной территории Донецкой области состоялось вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупацией Российской Федерацией части территории Донецкой области .

Таким образом, суд установил юридический факт, что вынужденное переселение М. в декабре 2014 года с оккупированной территории Донецкой области состоялось вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации Российской Федерацией части территории Донецкой области.

Право Российская агрессия
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