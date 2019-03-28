В Глухове отопительный сезон до 15 апреля Глуховский горсовет сообщает о том, что вопрос прекращения централизованного отопления в городе рассматривался сегодня, 8 апреля, на аппаратном совещании руководителей управлений, отделов и структурных подразделений Глуховского городского совета, руководителей коммунальных служб, предприятий, учреждений, организаций города.

После обсуждения было принято решение продлить отопительный сезон до 15 апреля, ведь прогнозируемые температурные показатели еще довольно низкие. Напомним: в Сумах отопительный сезон завершился 5 апреля.