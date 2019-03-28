В Глухове отопительный сезон до 15 апреля

После обсуждения было принято решение продлить отопительный сезон до 15 апреля, ведь прогнозируемые температурные показатели еще довольно низкие.
Напомним: в Сумах отопительный сезон завершился 5 апреля.
В исполнительный комитет Глуховского городского совета поступают обращения от жителей города по завершению отопительного сезона раньше 15 апреля....
Отопительный сезон в Тростянце завершают 10 апреля....
3 апреля начались ремонтные работы на участке дороги Шостка-Глухов, которая была построена порядка 30 лет назад и уже давно нуждалась...
Сегодня, 3 апреля, в Сумской мэрии прошло заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций....
На среду, 3 апреля, назначено заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций....