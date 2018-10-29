В Сумах пройдет четвертьфинал «Школьной лиги смеха» 14 апреля в Сумском государственном университете состоится ¼ финала «Школьной лиги смеха».

В нем тренеры впервые выйдут на сцену вместе со своими подопечными командами.

Напомним пары участников, сформировались по результатам фестиваля:

1. «Сегодня можно всё» (г. Киев) + Артем Сагитов «Вот эти парни»;

2. «Женский формат» (г. Сумы) + Андрей Смусев «Любимый город»;

3. «Заряд полный» (г. Сумы) + Юлия Чудаева «Луганская сборная»;

4. «Мишка и пончики» (г.Одесса) + Альберт Лалаян «Николь Кидман»;

5. «Проперитас. Сборная первой парты» (г. Сумы) + Константин Губеладзе «Николь Кидман»;

6. «60-й калибр» (г. Харьков) + Дмитрий Тютюн, «Стендап-вечер»;

7. «Бешеные тапки» (г. Одесса) + Мария Острога «Гостиница 72»;

8. «Без вариантов» (г. Сумы) + Илья Бондаренко «Гостиница 72»;

9. «Хомяки» (с. Антоновка) + Богдан Межонов «Минипанкы»;

10. «Котлетки младшие» (Сумы) + тренер-джокер.

Из десяти команд-четвертьфиналистов в следующий этап пройдут только шесть.

Игра начнется в 15.00. Вход свободный.