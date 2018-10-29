В Сумах пройдет четвертьфинал «Школьной лиги смеха»

В нем тренеры впервые выйдут на сцену вместе со своими подопечными командами.
Напомним пары участников, сформировались по результатам фестиваля:
1. «Сегодня можно всё» (г. Киев) + Артем Сагитов «Вот эти парни»;
2. «Женский формат» (г. Сумы) + Андрей Смусев «Любимый город»;
3. «Заряд полный» (г. Сумы) + Юлия Чудаева «Луганская сборная»;
4. «Мишка и пончики» (г.Одесса) + Альберт Лалаян «Николь Кидман»;
5. «Проперитас. Сборная первой парты» (г. Сумы) + Константин Губеладзе «Николь Кидман»;
6. «60-й калибр» (г. Харьков) + Дмитрий Тютюн, «Стендап-вечер»;
7. «Бешеные тапки» (г. Одесса) + Мария Острога «Гостиница 72»;
8. «Без вариантов» (г. Сумы) + Илья Бондаренко «Гостиница 72»;
9. «Хомяки» (с. Антоновка) + Богдан Межонов «Минипанкы»;
10. «Котлетки младшие» (Сумы) + тренер-джокер.
Из десяти команд-четвертьфиналистов в следующий этап пройдут только шесть.
Игра начнется в 15.00. Вход свободный.
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