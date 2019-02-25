Сумские каратисты отличились в Черноморске 6-7 апреля в Черноморске (Одесская область) проходил международный турнир «Katana cup 2019».

В нем принимали участие около 800 спортсменов из 5 стран.

Двое воспитанников сумского спортклуба «Прогресс» везут домой медали: победителем стал Дима Любимов (кумитэ, 9 лет -33 кг), серебро у Данила Тищенко (ката, 9 лет).

Воспитанники глуховского клуба «Самурай» завоевали две бронзовые медали: Анастасия Миньковская в кумитэ, Иванна Бровченко – в ката.

Также с медалями представители сумского клуба «Вадо-кай»: золото - Тумаков Валерий (кумитэ, мужчины -84 кг), бронза: Сабадаш Виктория (16-17 лет, +59 кг) и Пащенко Олег (16-17 лет, 68 кг).