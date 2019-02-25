Сумские каратисты отличились в Черноморске

В нем принимали участие около 800 спортсменов из 5 стран.
Двое воспитанников сумского спортклуба «Прогресс» везут домой медали: победителем стал Дима Любимов (кумитэ, 9 лет -33 кг), серебро у Данила Тищенко (ката, 9 лет).
Воспитанники глуховского клуба «Самурай» завоевали две бронзовые медали: Анастасия Миньковская в кумитэ, Иванна Бровченко – в ката.
Также с медалями представители сумского клуба «Вадо-кай»: золото - Тумаков Валерий (кумитэ, мужчины -84 кг), бронза: Сабадаш Виктория (16-17 лет, +59 кг) и Пащенко Олег (16-17 лет, 68 кг).
30 марта в Лейпциге (Германия) прошел международный турнир по каратэ «Aravaza cup 2019»....
15-17 марта в Токио проходил 9-й чемпионат мира по каратэ ситорю....
17 марта состоялся Открытый кубок Киева по каратэ (версия WKC)....
28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.)...
23-24 февраля прошел международный турнир по каратэ «Kharkov Open 2019»....