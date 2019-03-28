В Сумах разыграли чемпионат области по футзалу В воскресенье, 7 апреля, были сыграны решающие матчи чемпионата Сумской области по футзалу.

В первом полуфинале недригайловский «Олимпик», усиленный легионом студентов Сумского государственного педагогического университета имени А.С.Макаренко, со счётом 5:1 обыграл путивльскую «Ярославну». Голы в составе «Олимпика» на счету Руслана Окопного (дубль), Тимура Коваля, Андрея Соляника и Юрия Пимоненко. Единственное взятие ворот Евгения Балухты оформил Руслан Жмуд.

«Олимпик» — «Ярославна» 5:1 (1:0 )

«Олимпик»: 1.Балухта — 2.Миненко, 5.Коваль, 6.Лесик, 7.Микулинцев, 8.Пимоненко, 9.Акимов, 10.Тимченко, Окопный, Соляник, Заика, Псарёв

«Ярославна»: 1.Земцов — 3.Малик, 4.Гуреев Арсений, 8.Вороненко, 9.Жмуд Руслан, 11.Жмуд Роман, 12.Акентьев, 14.Гуреев Максим, 17.Стецюра — 99.Панченко

Голы: Коваль (10), Соляник (28), Окопный (30, 42), Пимоненко (39) — Жмуд Руслан (28)

Предупреждения: Акимов (43) — Гуреев Максим (45)

Во втором полуфинальном матче «LS Group» ожидаемо одолел «АгроСвит-Берёзки» (Белополье) 6:0. Стоит отметить, что после первого тайма команда из Белополья уступала с разницей всего лишь в два мяча, и лишь после перерыва преимущество игроков «LS Group» в классе отобразилось в крупном счёте на табло.

«LS Group» — «АгроСвит-Берёзка» 6:0 (2:0 )

«LS Group»: 31.Ситнер — 2.Атаманюк, 4.Завгородний, 5.Богачёв, 7.Пацюк, 8.Петраков, 9.Корсун, 13.Суходуб, 14.Колесник, 18.Стрыбак, 19.Сайко, 20.Белиба — 1.Абдулаев

«АгроСвит-Берёзка»: Синицын — 5.Петровский Виталий, 7.Коба, 8.Петровский Александр, 13.Кукса, 16.Пономаренко, 17.Фурса

Голы: Сайко (17), Петраков (18), Колесник (30), Богачёв (42), Завгородний (44, 47)

В финале «LS Group» вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности, обыграв «Олимпик» со счётом 3:0. Слишком простой эту победу «адвокатов» никак не назовёшь, за что стоит отдать должное игрокам «Олимпика», но и её закономерность оспаривать глупо. Чемпионом области стала команда, которая изначально выгодно выделялась на фоне соперников за счёт очень качественного подбора исполнителей.

«LS Group» — «Олимпик» 3:0 (1:0 )

«LS Group»: 31.Ситнер — 2.Атаманюк, 4.Завгородний, 5.Богачёв, 7.Пацюк, 8.Петраков, 9.Корсун, 13.Суходуб, 14.Колесник, 18.Стрыбак, 19.Сайко, 20.Белиба — 1.Абдулаев

«Олимпик»: 1.Балухта — 2.Миненко, 5.Коваль, 6.Лесик, 7.Микулинцев, 8.Пимоненко, 9.Акимов, 10.Тимченко, Окопный, Соляник, Заика, Псарёв

Голы: Стрыбак (4, 28), Завгородний (42)

Предупреждения: Ситнер (13) — Лесик (34)