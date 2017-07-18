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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21197

На Сумщине накрыли нелегальные заправки

Незаконные АЗС, которые являлись объектами повышенной опасности, ликвидированы на Сумщине.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры совместно с работниками Нацполициы, ГСЧС и Госпродпотребслужбы пресекли незаконную деятельность двух АЗС.

В рамках проведения операции «Акциз - 2019» и расследования уголовного производства по ч.1 ст.272 УК Украины была установлена местная компания, которая осуществляли реализацию горючего через подпольные АЗС, находившихся на территории региона. При возведении и обустройстве указанных АЗС не были соблюдены соответствующие нормы и правила, в результате чего указанные АЗС представляли собой объекты повышенной опасности и создавали угрозу гибели людей или наступления иных тяжелых последствий.

Осознавая свою противоправную деятельность, фигуранты осуществляли поиск клиентов для реализации горючего и газа на указанных объектах через объявления в сети Интернет. В объявлении указывалась торговая марка, под которой функционировали АЗС, и их адрес. Идентификация покупателя и оплата услуг осуществлялась через личный кабинет по ссылке, размещенной в объявлении.

По результатами проведенных мероприятий из незаконного оборота изъята оборудование АЗС и около 38 тонн дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью 1,8 млн грн.

Продолжается следствие, сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Право Нелегальная заправка
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