В Сумах мошенники обобрали двух пенсионерок на десятки тысяч гривен

Днем на телефон 70-летней женщины позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником полиции, сообщил, что ее сын якобы задержан за совершение дорожно-транспортного происшествия с тяжелыми последствиями. Теперь «сыну» грозит тюрьма, которой впрочем, можно избежать, если оплатить пострадавшим дорогостоящее лечение. «Полицейский» передал трубку якобы задержанному «сыну», а тот приказал «матери» собрать дома все имеющиеся деньги, и ждать доверенное лицо, которое он якобы пришлет.
Застигнутая врасплох плохой новостью женщина запаниковала, и, собрав все свои сбережения в сумме 700 долларов США и 6000 гривен, из рук в руки передала пакет с банкнотами неизвестном мужчине прямо у дверей квартиры.
В тот же день от преступных действий мошенника пострадал еще одна 89-летняя жительница Сум. Лишь с тем отличием, что ей злоумышленник назвался «внуком», и сообщил, что насмерть сбил человека. Теперь, чтобы откупиться от полиции и не попасть за решетку, нужны большие деньги. Старушка, чтобы спасти из беды своего «внука», собрала все сбережения в сумме 34 500 гривен и отдала их неизвестному, который около двух часов ночи пришел в ее квартиру.
Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.
Правоохранители еще раз предостерегают граждан и особенно пожилых людей от совершения ними необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните: если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо отправить на чей-то чужой счет или передать, знайте, вас хотят обмануть.
Попробуйте взять себя в руки, сразу же положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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