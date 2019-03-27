В Сумах мошенники обобрали двух пенсионерок на десятки тысяч гривен Злоумышленники, воспользовавшись уже не раз проверенной преступной схемой, добились того, что заставили двух пожилых женщин из Сум собственноручно отдать им все свои сбережения.

Днем на телефон 70-летней женщины позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником полиции, сообщил, что ее сын якобы задержан за совершение дорожно-транспортного происшествия с тяжелыми последствиями. Теперь «сыну» грозит тюрьма, которой впрочем, можно избежать, если оплатить пострадавшим дорогостоящее лечение. «Полицейский» передал трубку якобы задержанному «сыну», а тот приказал «матери» собрать дома все имеющиеся деньги, и ждать доверенное лицо, которое он якобы пришлет.

Застигнутая врасплох плохой новостью женщина запаниковала, и, собрав все свои сбережения в сумме 700 долларов США и 6000 гривен, из рук в руки передала пакет с банкнотами неизвестном мужчине прямо у дверей квартиры.

В тот же день от преступных действий мошенника пострадал еще одна 89-летняя жительница Сум. Лишь с тем отличием, что ей злоумышленник назвался «внуком», и сообщил, что насмерть сбил человека. Теперь, чтобы откупиться от полиции и не попасть за решетку, нужны большие деньги. Старушка, чтобы спасти из беды своего «внука», собрала все сбережения в сумме 34 500 гривен и отдала их неизвестному, который около двух часов ночи пришел в ее квартиру.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан и особенно пожилых людей от совершения ними необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните: если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо отправить на чей-то чужой счет или передать, знайте, вас хотят обмануть.

Попробуйте взять себя в руки, сразу же положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.