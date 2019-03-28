Шосткинская спортсменка - рекордсменка Украины по скоростному бегу на роликовых коньках Внесены изменения в Реестр спортивных рекордов по признанным в стране видам спорта.

Как сообщает Украинская федерация роликового спорта, по результатам спортивных достижений в сезоне 2018 года в скоростном беге на роликовых коньках рекордсменкой Украины среди юниоров стала наша землячка Мария Шостак. В прошлом году она установила рекорды страны среди юниорок на дистанциях 300 м и 1 км (трек)., пишет Шостка.info.

Теперь рекорд Украины на 300 м – 30,842 с, на 1000 м – 1:36,420 мин.

Кроме того, на счету Марии еще два "старых" рекорда: на 3000 м – 5:14,142 мин. среди юниорок и 6:03,129 мин. среди кадеток.