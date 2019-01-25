На Сумщине поймали браконьера

3 апреля на территории Середина-Будского района была проведена совместная проверка с представителями государственной службы охраны Национального парка «Деснянско-Старогутский», инспектором разрешительной системы Середина-Будское отделения полиции и специалистами отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской области.
В ходе данной проверки был выявлен факт незаконной охоты в пределах охотничьих угодий ООО «БОР» возле с. Мефодовка Середина-Будского района: гражданин К. с применением собственного полуавтоматического ружья незаконно добыл одну особь гуся белолобого.
У нарушителя изъято охотничье ружье, 20 патронов к нему и подстреленную им дичь. Ружье и патроны переданы в Середина-Будское отделение полиции, подстреленную дичь передано на хранение в Национальный парк «Деснянско-Старогутский».
На нарушителя составлен протокол по части 2 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы готовятся для передачи в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Сумской области.
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