На Сумщине поймали браконьера На территории Украины на сегодня запрещена охота на перелетных птиц, но несмотря на это человеческая безответственность и жажда наживы приводят к уничтожению живой природы.

3 апреля на территории Середина-Будского района была проведена совместная проверка с представителями государственной службы охраны Национального парка «Деснянско-Старогутский», инспектором разрешительной системы Середина-Будское отделения полиции и специалистами отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской области.

В ходе данной проверки был выявлен факт незаконной охоты в пределах охотничьих угодий ООО «БОР» возле с. Мефодовка Середина-Будского района: гражданин К. с применением собственного полуавтоматического ружья незаконно добыл одну особь гуся белолобого.

У нарушителя изъято охотничье ружье, 20 патронов к нему и подстреленную им дичь. Ружье и патроны переданы в Середина-Будское отделение полиции, подстреленную дичь передано на хранение в Национальный парк «Деснянско-Старогутский».

На нарушителя составлен протокол по части 2 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы готовятся для передачи в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Сумской области.