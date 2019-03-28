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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19185

В Сумах дали 15 лет за убийство

К 15 годам лишения свободы осужден сумчанин за убийство случайной знакомой. Сожительница осужденного, которая обокрала потерпевшую, проведет за решеткой 4,5 года.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение относительно 43-летнего сумчанина и его 39-летней сожительницы. Женщина обвинялась в краже, мужчине, кроме этого, инкриминируется еще и умышленное убийство.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемые познакомились с потерпевшей 26 марта 2017 года на улице. Женщина была изрядно навеселе и обратилась к паре за помощью, а именно попросила найти дом, в котором проживает ее бывший муж. Супруги согласились помочь. Во время поисков все вместе они распили еще бутылку коньяка. Так и не найдя нужный дом, потерпевшая пригласила новых знакомых к себе. Все вместе они поехали на такси домой к потерпевшей, где продолжили распивать спиртное. Во время застолья между потерпевшей и гостем возникла ссора, во время которой мужчина ударил ее дважды ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Сначала супруги забрали из квартиры только телефон и вышли на улицу. Овладев собой, они вернулись в квартиру и забрали оттуда все ценные вещи, в частности, ноутбук, сумку и кошелек потерпевшей.

«На суде мужчина вину свою не признал и отказался давать показания. Обвиняемая подтвердила, что они были в квартире потерпевшей, однако, когда она выходила из квартиры, потерпевшая оставалась на кухне вместе с обвиняемым. Что между ними происходило, она не видела. По словам обвиняемой, сумка и кошелек, которые правоохранители изъяли у нее дома, потерпевшая отдала ей сама, чтобы она сходила в магазин за бутылкой водки», - рассказала руководитель Сумской местной прокуратуры Юлия Слабунова.

По результатам судебного рассмотрения приговором Ковпаковского районного суда г. Сумы обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 и ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) и приговорен к 15 годам лишения свободы. Обвиняемая признана виновной по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины и приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство
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